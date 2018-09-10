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Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Bu ligde olmak istiyorsak...

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Osmanlıspor ile yapılan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 01:29
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Bu ligde olmak istiyorsak...
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Kayserispor hazırlık maçında Osmanlıspor ile karşılaştı.
 
Maç 1-1'lik beraberlikle sona ererken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam sarı-kırmızılı takımın çalışmalarını değerlendirdi. Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların form durumlarını görmek için hazırlık maçı organize ettiklerini ifade eden Sağlam, "Göztepe maçı ile ilgili hazırlıklarımız devam edecek. İyi bir başlangıç yaptık. Sonrasını iyi getirdik. Her geçen gün camianın ve taraftarın beklentileri de bizim ortaya koyduğumuz güzel oyundan sonra artıyor. Bunun bilincindeyiz. Sorumluluğunun bilincinde olan insanlar olarak da bu beklentiye cevap verme zorunluluğumuz var. O yüzden çalışıyoruz" diye konuştu. Maçlardaki hatalarını azaltmak için çalışacaklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu ligde olmak istiyorsak çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden bunu oyuncularımızla da paylaşıyoruz. Sorumluluk, fedakarlık yapacağız ve ligin üst sıralarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 01:29
  1. Kayserispor
  2. Ertuğrul Sağlam
  3. Süper Lig
  4. Osmanlıspor

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