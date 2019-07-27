Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'a büyük şok... Alman ekibi Freiburg ile bugün iki kez hazırlık maçı yapan Kayserispor 75 dakika süren ilk mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

İkinci maçta ise Kayserispor neye uğradığını şaşırdı. Henüz ilk yarım saatte kalesinde 5 gol gören Sarı-Kırmızılılar, 60. dakikada ise 9-1 geriye düştü. Maçın hakemi karşılaşmada son 15 dakikalık bölümü oynatmadı ve mücadeleyi erken bitirdi.

Kayserispor cephesinden açıklama

Bu arada Kayserispor Kulübü 9-1'lik mağlubiyet sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden Freibug ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3 – 0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir.

Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabiiki bizleri tatmin etmemiştir. Ancak, takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermekte abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler" ifadeleri kullanıldı.