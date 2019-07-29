Kayserispor taraftarına eski futbolculardan destek

İstikbal Mobilya Kayserispor’un eski futbolcuları, taraftarın başlattığı Kırmızıya Sarı Ol kampanyasına destek verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü tarafından mağazalarda satışa çıkarılan yeni tişörtler için kampanya başlatıldı. Kapalı Kale taraftar grubu tarafından "Kırmızıya Sarı Ol" isimli kampanyaya bazı yöneticiler, işadamları ve eski futbolcular destek verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır, Basın Sözcüsü Orhan Taşçı’dan sonra eski futbolculardan Bülent Bölükbaşı, Aydın Toscalı, Koray Çölgeçen gibi isimler, tişört alarak taraftara hediye etti.

Kayserispor eski kaptanı Bülent Bölükbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Kayserispor için #kırmızıyaSarıOl kampanyasina 10 tshirt ile ben de katiliyorum. @toscali25. Top sende :))" diyerek destek verirken, Aydın Toscalı da "Abim çok teşekkür ediyorum. Kayserispor için #kırmızıyaSarıOl kampanyasina 10 tshirt ile ben de katiliyorum. Sıra sende @koraycolgecen" mesajı paylaştı. Bunun üzerine Koray Çölgeçen de, "Teşekkürler abim. Kayserispor için #KırmızıyaSarıOl kampanyasına 10 tşirt ile bende katılıyorum" mesajı yayınladı.

Eski futbolcuların verdikleri destek, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından taktirde karşılandı.