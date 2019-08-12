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Kayserispor taraftarı sözlerin tutulmasını istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, sarı kırmızılı takım için verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:29
Kayserispor taraftarı sözlerin tutulmasını istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, sarı kırmızılı takım için verilen sözlerin tutulmasını istiyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un ekonomik sıkıntı içerisinde olması sarı kırmızılı taraftarları da üzdü. Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak verilen sözlerin tutulmasını istedi.


Kapalı Kale Taraftarlar Derneği sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Perşembe gününe kadar ödenmesi gereken futbolcu lisansı problemini sosyal medyadan öğrenmiş bulunuyoruz. Gelinen bu süreçte futbolcu lisanlarının çıkartılmaması sonun başlangıcı demektir, kongre sürecinde kim ne söz verdi ise yerine getirmesi tek arzumuzdur. Kulübümüzün de bu süreçte kim ne verdi, ne vermedi açıklaması gerekmektedir. Aksi bir durumda Kayserispor’muzun yok oluşu kaçınılmaz bir hâl alacaktır. Bizler taraftar olarak bu tür problemlerden kurtulup artık takımımıza odaklanmak istiyoruz. Yapılan forma kampanyası şehir de iyi bir hava olusturmus taraftar üstüne düşeni yapmaktadır. Söz sırası Kayserispor’un sorunlarını bilen bu yönde bu sorunları çözecek olan şehrin büyüklerindedir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:29
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