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Kayserispor sezonu açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:45
Kayserispor sezonu açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla start verdi.


Kadir Has Tesisleri’ndeki antrenmanda altyapıdan gelen oyuncularla birlikte Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Lung, Atila Turan, Sarıyer’den transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Mert Kula katıldı. Antrenman öncesinde açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Biliyorsunuz 29 Haziran’da seçimimiz vardı. Bu seçimden sonra start verdik. Önümüzdeki 10 gün çok yoğun geçecek oyuncu arkadaşlarımızın ve transferlerimizin katılımıyla. Katılım olarak yeterli oyuncu sayımız olmayabilir. Bazı oyuncularımız milli takıma gitti. Onlara izin verdik. Sakıp askerden yeni geldi. Ona 4-5 gün izin verdik. Onun dışında da çok hızlı hareket ederek giden oyuncularımızın, Kayserispor’a yakışır şekilde transfer yapıp lige hazır hale girmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşun toplantısı var, gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. İnşallah pozitif sonuçlar çıkar ve bütün kulüpler ayakta kalmayı başarır" dedi.



"Ziya kendini ispat etmiş bir arkadaşımız"


Yeni transferler Ziya Alkurt ve Mert Kula ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karaman, "Ziya oynadığı ligde kendini ispat etmiş bir arkadaşımız. Mert genç mücadele içine girecek. Esas baba transferlerimiz, tabii ki bu arkadaşlar iyi oyuncular ama esas transferlerimiz bizi Süper Lig’de ayakta tutacak ve ivme kazandıracak oyuncu gruplarını bekliyoruz. Bununla ilgili yönetim inanılmaz derecede çalışıyor. Alt yapıdaki oyuncularımız var. Geçtiğimiz yıl 4 ay boyunca bizimle çalıştılar onların da mücadele olarak içeri girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Söz veren büyüklerimizden de icraat ve hareketlilik bekliyoruz"


Hikmet Karaman, yönetim ile her gün görüşme halinde olduğunun altını çizerek, "16’sında Avusturya’ya gideceğimiz kamp döneminde de oyuncularımız hazırlık maçlarında da ortaya çıkacak. Yönetim ile her gün görüş alışverişimiz var. Futbol kulüpleri artık sadece hocaya dayalı hareket etmiyor. Kulüpte bir sürü sportif direktörü, futboldan anlayan yöneticileri var. Giden oyuncular belli, eksik oyuncular belli. Oyuncular gitmese dahi nerelere takviye lazım hepsini gördük ve yaşadık. Bunun tabi ekonomik tarafı da var. Kongre oldu. Siyasiler ve büyükler konuştu artık icraat zamanı. Söz veren büyüklerimizden de icraat ve hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu.



"Hiçbir teknik adam Deniz Türüç’ün ayrılmasını istemez"


Deniz Türüç’ün transferi ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Karaman, "Deniz Türüç’ün transfer konusu yönetimsel bir konu. Teknik direktör olarak düşündüğümde benim fikrim, bizim her oyuncumuza transfer teklifi gelebilir. Önemli olan kulübü ekonomik olarak rahatlatacak bir transfer olması. Deniz Türüç Kayserispor ve Türk futbolu için çok önemli bir futbolcu. Hangi teknik adam Deniz gibi futbolcuların takımdan ayrılmasını ister. Ama takıma oradan gelecek ekonominin takıma büyük katkı yapacağı durumda da kulüp kendi çıkarlarını düşünmek zorunda. Olsaydı böyle bir şey başkanımız bizimle paylaşırdı" cevabını verdi.


Karaman, 16 Temmuz’da Avusturya kampının başlayacağını ve 5 hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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