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Spor Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti
Spor

Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2023-08-27 23:01:00 -
Kayserispor, Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un tek golünü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Ligin yeni ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. RHG Enerjitürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

Goller ilk yarıda geldi

Ev sahibi Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Thiam attı. Samsunspor'un golü ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.

Taylan sakatlandı

Konuk ekipte Taylan Antalyalı 62. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken oyuncunun ayağında kırık şüphesi olabileceği belirtildi.

Gelecek hafta ve puan durumu

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 5'e yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Kayserispor Antalyaspor deplasmanına giderken Samsunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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