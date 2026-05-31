Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu 7 Haziran'a ertelendi
TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'un bugün yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni kongre tarihi 7 Haziran olarak belirlendi.
Bu sezon Süper Lig'e veda eden Kayserispor’da, kulübün geleceğini belirleyecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul bugün toplanamadı. Yeterli delege çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ertelenen genel kurul, 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 11.00’de yeniden gerçekleştirilecek. Bu ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaksızın kulübün yeni yönetimi için oylama yapılacak.