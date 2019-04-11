Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü



KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada gruplar halinde 5'e 2 pas çalıştı. İdman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Ameliyatının ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu da antrenmana katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.



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