Kayserispor Mert’i transfer etti
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.04 Temmuz 2019 Perşembe 18:09
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.
İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer’den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor’da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi.
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