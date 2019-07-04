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Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti

- Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Sarıyer'de çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
  1. Futbol
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor
  3. Mert Kula
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