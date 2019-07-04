Kayserispor, Mert Kula'yı transfer etti - Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mert, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Sarıyer'de çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.

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