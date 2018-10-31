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Kayserispor kupada yarım düzine gol attı! 6-1

Türkiye Kupası 4. turunda Kayserispor, Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:29
Kayserispor kupada yarım düzine gol attı! 6-1


Kayserispor'un gollerini Gyan, Bilal, Mert, Mensah, Kucher ve Varela atarken Pazarspor'un tek golünü Tamer Arıcı kaydetti.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, Mehmet Metin 

Kayserispor: Lung, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Kucher, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Adem Doğan), Rotman, Mensah (Dk. 72 Kazım Çelik), Varela, Asamoah Gyan (Dk. 75 Ahmet Kürşat Kılıç)

Pazarspor: Reşat Şen, Emrecan Afacanoğlu, Tamer Arıcı, Kadir Yılmaz Çelik (Dk. 59 Sinan Yazıcı), Maksut Birben, Soner Ergençay (Dk. 80 Mete Karahan), Mert Özmen, Ömer Serbest, Ozan Karabacak (Dk. 70 İbrahim Topaloğlu), Oktay Gümüş, Can Muhammet Vural

Goller: Dk. 14 Asamoah Gyan, Dk. 52 Bilal  Başacıkoğlu, Dk. 59 Mert Özyıldırım, Dk. 60 Mensah, Dk. 72 Kucher, Dk. 78 Varela (Kayserispor), Dk. 24 Tamer Arıcı (Pazarspor)

Sarı kart: Dk. 53 Kucher (Kayserispor)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:29
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