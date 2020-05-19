  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dövizde aşağı yönlü dönem gözler SWAP anlaşmalarında

İşte faiz tuzağının resmi 10 bin al, 20 bin öde

Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Merkez’den uyumlu rapor
için kalan
Spor

Kayserispor, kondisyon depoladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:50:53 -
Kayserispor, kondisyon depoladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.


Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı.


Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, geçtiğimiz günlerde futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı