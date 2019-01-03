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Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

03 Ocak 2019 Perşembe 12:45
Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı. 

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

 

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmana çıkmayan bazı oyuncuların ise salonda çalıştığı belirtildi.

Kayseri ekibi, bu akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:45
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  4. Kayserispor
  5. Spor Toto Süper Lig
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