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Spor

Kayserispor hafta sonu mesaisinde

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:30:48 -
Kayserispor hafta sonu mesaisinde

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


12 Haziran 2020 Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi gününü çift idman yaparak değerlendiren sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek istiyor.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe deplasmanına galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Lige verilen uzun aranın ardından oynayacakları müsabakayı kazanarak kümede kalma adına önemli bir engeli aşmak istediklerini söyleyen Mustafa Tokgöz, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanıyoruz ve bu tedbirler kapsamında İstanbul’a gidip maçımızı oynayacağız. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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