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Spor

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:07:46 -
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28.haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün sabah yaptığı antrenman ile başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma adına son derece önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 27.haftasını mağlubiyet ile kapatan Sarı-Kırmızılılar Gençlerbirliği maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan Hes Kablo Kayserispor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.


20 Haziran 2020 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 18.30’da başlayacak olan karşılaşma seyircisiz oynanacak.

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