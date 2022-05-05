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Spor Kayserispor Gaziantep'e eksik gitti
Spor

Kayserispor Gaziantep'e eksik gitti

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti. Sarı kırmızılı takımda Mame Thiam, Majid Hosseini ve Kemen'i Gaziantep'e götürmezken sakatlığı bulunan Mert Çetin, Bernard Mensah ve Mario Gavranovic de kadroya alınmadı. Ayrıca kadro dışı olan Mustafa Pektemek de Gaziantep'e götürülmeyen isimler arasında.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 18:37:00 -
Kayserispor Gaziantep'e eksik gitti

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ligin 36.hafta açılış maçında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Karayolu ile Gaziantep'e giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda, bazı oyuncular kadroda yer almadı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önümüzdeki hafta içerisinde Kayseri'de oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını düşünerek Mame Thiam, Majid Hosseini ve Kemen'i Gaziantep'e götürmezken sakatlığı bulunan Mert Çetin, Bernard Mensah ve Mario Gavranovic de kadroya alınmadı.

Ayrıca kadro dışı olan Mustafa Pektemek de Gaziantep'e götürülmeyen isimler arasında.

Sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak ile genç futbolcu Hayrullah Erkip, Gaziantep FK maçı kadrosuna alınan isimler arasında.

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