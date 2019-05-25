Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında Kayserispor, ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:55
Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında Kayserispor, ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...
Kayserispor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
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