Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra sezonun ilk yenilgisini geçen hafta evinde Konyaspor'dan alan Yukatel Denizlispor, yarın Kayserispor deplasmana çıkacak. Ev sahibi Kayserispor ise ilk 4 haftayı 2 beraberlik, 2 yenilgi ile kapattı. Peki, Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Denizlispor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra sezonun ilk yenilgisini geçen hafta evinde Konyaspor'dan alan Yukatel Denizlispor, yarın Kayserispor deplasmana çıkacak. Ev sahibi Kayserispor ise ilk 4 haftayı 2 beraberlik, 2 yenilgi ile kapattı. Peki, Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Denizlispor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar... Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kayserispor Denizlispor maçı 21 Eylül Cumartesi günü 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Denizlispor’da 30'ar bin TL'lik ceza rafa kalktı Geçen hafta evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı. Kritik Kayserispor maçı öncesi yönetimden gelen haber futbolcular arasında sevinçle karşılandı. Takım, camiaya galibiyet sözü verdi. Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den puansız dönmeyeceklerini ifade etti.

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