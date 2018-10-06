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Kayserispor Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu?

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı nefesleri kesti. 4 gol, 2 kırmızı kart ve 1 penaltının olduğu karşılaşmadan galip çıkmadı. Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Kayserispor ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:03
Kayserispor Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu?

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı nefesleri kesti!.. 4 gol, 2 kırmızı kart ve 1 penaltının olduğu karşılaşmadan galip çıkmadı. Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Kayserispor ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kayseri'deki nefes kesen maçta kazan çıkmadı. Kayserispor ile Çaykur Rizespor, ligin 8. haftasında karşı karşıya geldi. İki kırmızı kart, penaltı ve 4 golün atıldığı maçta iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı: 2-2

Maçın kısa özeti

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İki takımın da 10 kişi kaldığı maç nefesleri kesti ve 2-2 berabere sona erdi. Kayserispor'un gollerini 62. dakikada penaltıdan Tjaronn Chery ve 73. dakikada kafa vuruşuyla Umut Bulut attı. Rizespor'un golleri ise 25. dakikada Marwane Saadane ve 86. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Kayserispor'da 12. dakikada Rajko Rotman, Çaykur Rizespor'da ise 45. dakikada Braian Samudio kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kayserispor Süper Lig'deki puanını 9'a, Rizespor ise 7'ye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olmuştu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:03
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Erzurum
  6. Antalya
  7. Kayserispor Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu?

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