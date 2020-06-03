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Spor

Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek

Hes Kablo Kayserispor, bugün kulüp tesislerinde saat 15.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:46:49 -
Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek

Hes Kablo Kayserispor, bugün kulüp tesislerinde saat 15.30’da korona virüs testinden geçecek.


Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs Hes Kablo Kayserispor’da bugün üçüncü kez Koronavirüs (Covid-19) testi yapılacak. Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular, teknik heyet ve personele yeni tip korona virüs testi yapılacak. Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.

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