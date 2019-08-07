Kayserispor Boldrin’i Rize’ye verdi İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı Boldrin’i Çaykur Rizespor’a verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı Boldrin’i Çaykur Rizespor’a verdi.

2017-2018 sezonunda transfer edilen, geçen sezon da Rizespor’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 750 bin avro bonservis bedelle Rizespor’a verildi. Boldrin’in Rize temsilcisi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Boldrin, Kayserispor forması ile 35 maçta görev alırken 4 gol atıp 1 asist yapmıştı. Brezilyalı futbolcu geride kalan sezon ise 30 maçta Rizespor forması giydi.

Boldrin bu maçlarda 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

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