Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu:

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 9 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 26 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu:

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçlarında sarı kart gören Josef, Kasımpaşa karşısında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü. Sezonun ilk yarısındaki Yukatel Kayserispor maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek.