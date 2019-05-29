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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: “Kararı camia verecek”

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili olarak kararı sarı kırmızılı camianın vereceğini söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:54
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: “Kararı camia verecek”

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili olarak kararı sarı kırmızılı camianın vereceğini söyledi.


Spor Toto Süper Lig’de 41 puanla sezonu noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor’da 15 Haziran’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili fikir beyan eden Başkan Erol Bedir, "Kayseri şehri bizden ne istiyor, ne bekliyor onu bilmeliyiz. Başarı mı isteniyor yoksa sıradan bir takım mı görmek istiyor. Bunun kararı verilmeli" dedi. Takımın önemli borcu olduğunun altını çizen Başkan Erol Bedir, "Kayserispor borçlu kulüp. Geçmişten gelen ciddi borçlar var. Ne benim ne yönetimin altından kalkacağı rakamlar değil. Eğer başarı isteniyorsa, herkes üzerine düşeni yapmalı ve bu takıma maddi destek verilmeli. Biz de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama sıradan bir takım olsun, düşerse düşsün mantığı ön plana çıkar da destek verilmez ise o zaman da yapacak bir şey yok" yorumunda bulundu.


Başkan Erol Bedir, 15 Haziran 2019 günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihine kadar belediye başkanları, oda başkanları, bazı sivil toplum örgütleri ile görüşüp güçlü bir yönetim oluşturma konusunda fikir alışverişinde de bulunacak.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:54
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