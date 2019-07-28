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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz konusu kapatılmalı"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yaptı.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:20
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz konusu kapatılmalı"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama şu şekilde, "Son günlerde giderek artan bir şekilde oyuncumuz, kaptanımız Deniz Türüç ile ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan ”Ya Tutarsa” kabilinden “Son dakika” asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip aslına uygun olmayan söylentiler de bir noktadan sonra Deniz’i de, kulübümüzü de, taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir. Olayın aslı şudur; yaklaşık 15-20 gün önce oyuncumuzla ilgilenen üç kulüp yöneticisiyle de görüşmeler yapılmış, her üç kulübe de futbolcunun tercihine göre hareket edeceğimiz, oyuncuyla anlaştıkları takdirde Kayserispor olarak kolaylık sağlayacağımız ifade edilmiştir. Ancak bu güne kadar geçen süre içerisinde ciddi ve resmi teklife dönüşmüş hiçbir öneri tarafımıza ulaşmamıştır. Oyuncunun da bize bir yönlendirmesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, futbolcumuz Deniz Türüç’ün 3 güzide kulübümüzden herhangi birine transfer ihtimali ligimizde oynayan diğer futbolculardan fazla değildir. Bahse konu takımlarımızın transfer yapmalarıyla ilgili olarak (mevcut zorluklarından dolayı) düşüncelerine saygı duymaktayız. Bu konularla ilgili daha fazla spekülasyonun Türk futboluna bir faydasının olmayacağı bilincinden hareketle, oyuncumuzun da takımına konsantre olmasını temin etmek adına; ciddi bir gelişme olduğu takdirde spor camiasının derhal bilgilendirileceği taahhüdümüzle birlikte konunun kapatılması ilgililerden dileğimizdir.."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:20
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