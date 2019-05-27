Kayserispor 7 takımı yenebildi İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon sadece 7 takımı mağlup edebildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon sadece 7 takımı mağlup edebildi.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 futbol sezonu sona erdi. Galatasaray’ın şampiyoınluğa ulaştığı sezonda 41 puanla 12. sırada kendine yerbulan İstikbal Mobilya Kayserispor, 17 takım arasında sadece 7 takımı yenebildi. Sarı Kırmızılılar, 10 takıma ise diş geçiremedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 hafta süren Spor Toto Süper Ligi 2018-2019 futbol sezonunda Antalyaspor, Fenerbahçe (2), Sivasspor (2), Akhisarspor,Kasımpaşa (2), Göztepe, Konyaspor takımlarını mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı Kırmızılılar, Galatasaray’a, Trabzonspor’a, Ankaragücü’ne 2 maçta da mağlup olurken sadece Bursaspor ile oynadığı 2 maçta da berabere kaldı.

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