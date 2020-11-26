Kayseri'nin Özvatan çiçek balı tescillendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde üretilen çiçek balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında Özvatan Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Özvatan'da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı olduğu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna "Özvatan çiçek balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici ile yapılan 2,5 yıllık çalışma sonucu "Özvatan çiçek balı” coğrafi işareti, 593 tescil numaralı menşe adıyla tescil edildi.