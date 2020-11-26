  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'nin Özvatan çiçek balı tescillendi
Aktüel

Kayseri'nin Özvatan çiçek balı tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:23:58 -
Kayseri'nin Özvatan çiçek balı tescillendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde üretilen çiçek balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında Özvatan Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Özvatan'da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı olduğu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna "Özvatan çiçek balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici ile yapılan 2,5 yıllık çalışma sonucu "Özvatan çiçek balı” coğrafi işareti, 593 tescil numaralı menşe adıyla tescil edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama
Siyaset

Cahil mi, provokatör mü? CHP'li Özkoç'tan, Türk gemisine yapılan baskına dair şaşırtan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yapılan baskına dair Türkiye'nin sessiz kaldığını söyleyerek..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay