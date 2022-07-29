Kayseri'nin ihracatında artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Kayseri'de ihracat 2022 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 361 milyon 872 bin dolara ulaştı.

İlk 6 ayda geçen yıla göre ihracatın yüzde 19 arttığı kentte, haziran ayında ithalat ise 155 milyon 755 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, kentin ihracatta rekor üstüne rekor kırdığını, ülke ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Bu alanda edinilen kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımak gerektiğini vurgulayan Gülsoy, "Bu tablonun mimarı tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kayseri'nin ihracatının ithalatından fazla olduğunu, böylelikle dış ticaret açığının azalmasına katkı sağladığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, Kayseri'nin 2021 yılı haziran ayı ihracatı 320 milyon 396 bin dolar iken 2022 yılı haziran ayında 361 milyon 872 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 13'tür. Öte yandan 2022 mayıs ayına kıyasla yüzde 18,7 oranında artış göstermiştir. Kayseri olarak ithalatımız ise haziran ayında 155 milyon 755 bin dolar olmuştur. İlimiz dış ticaret açığının azalmasına bu anlamda katkı vermiştir. 2022 yılı haziran döneminde birinci ihracat pazarımız Irak, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, İsrail, ABD, Yunanistan, Romanya, İtalya ve Fransa’dır."