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Aktüel Kayserili çiftçinin ikiz manda yavrusu sevinci
Aktüel

Kayserili çiftçinin ikiz manda yavrusu sevinci

Yılkı atları ve mandalarıyla ünlü Kayseri'nin Hürmetçi Mahallesi'nde çiftçi Bekir Erdem, hamile mandasının ikiz doğurmasının sevincini yaşıyor - Bekir Erdem: - "25 yıldır mandacılık yapıyorum. İlk defa böyle bir doğumla karşılaştım, çok mutluyum" - Kayseri Damızlık Manda Yetiştiriliği Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kemer: - "Böyle bir güzelliğe şahit olduk. Devletimiz de manda yetiştiriciliğini destekliyor. Hürmetçi Mahallesi zaten mandalarıyla ve manda ürünleriyle meşhur"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:06:03 -
Kayserili çiftçinin ikiz manda yavrusu sevinci

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mandacılıkla geçimini sağlayan Bekir Erdem'in gebe mandası seyrek rastlanan ikiz doğum gerçekleştirdi.

Yılkı atları ve mandalarıyla ünlü Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde hayvancılık yapan Erdem'in mandası biri erkek ikiz yavru dünyaya getirdi.

Mandacılıkla evini geçindiren Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebe mandasının ikiz doğum yapmasının sürpriz olduğunu söyledi.

Hayvanları ahıra aldığı sırada doğumun gerçekleştiğini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"25 yıldır mandacılık yapıyorum. İlk defa böyle bir doğumla karşılaştım, çok mutluyum. Hayvanlara yem vermek için ahıra aldığımızda ilk doğum gerçekleşti. Yavru üşümesin diye onu içeri alacaktım ki diğer buzağı geldi. İkiz olduğunu o ana kadar bilmiyordum, anlamamıştık çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. İkiz olduğunu görünce mutlu oldum, bu olmayacak gibi bir şey çünkü. Köyümüz için de sevindik. Sağlıkları iyi, ikisi de annesini emiyor. Benim 40'a yakın mandam var. Herkes sevindi ama bazıları inanmadı, telefonla fotoğraf gönderdik, inandılar. İnekte normal ama mandada bu durum seyrek görülür."

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kemer de 45 yıldır mandacılıkla geçimini sağladığını, daha önce ikiz doğumu şahit olmadığını aktardı.

Kemer, "Böyle bir güzelliğe şahit olduk. Devletimiz de manda yetiştiriciliğini destekliyor. Hürmetçi Mahallesi zaten mandalarıyla ve manda ürünleriyle meşhur. Nüfusumuzun yüzde 90'ı manda yetiştirir. Manda kaymağı, sütü, yoğurdu ile geçiniriz." dedi.

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