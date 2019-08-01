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Kayserili bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 3-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecek olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Bisiklet takımı 17 sporcu ile Kayseri’yi temsil edecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
Kayserili bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 3-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecek olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Bisiklet takımı 17 sporcu ile Kayseri’yi temsil edecek.


Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 3-4 Ağustos’ta Sakarya’da yapılacak. Şampiyonaya Kayseri’den grup olarak 4’ü kız olmak üzere 17 sporcu katılacak. Hazırlıklarını tamamlayan bisiklet grubu,Sakarya’ya gidecek.


Bölge Antrenörü Hasan Bayrakdar nezaretinde çalışan Mehmet Alper, Ahmet Edebali, Orhan Eyisoy, Seyit Ağırnaslı, Davut Duman, Muhammed Çakır, Tolgahan Tekdemir, Enes Doğan, Tamer Soyaliç, Mehmet Can Çukur, Raşit Kolaklıkaya, Berke Kaan Yılmaz, Funda Taşın, Elif Yaren Kıraç, Melike Havva Yiğit, İremnur Korkmaz şampiyonada derece elde etmek için yarışacak. Burada derece elde eden sporcular, Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.


Türkiye Şampiyonasına ilişkin açıklamalarda bulundan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bölge Antrenörü Hasan Bayrakdar, “Türkiye Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 3-4 Ağustos’ta Sakarya ilinin Ayçiçek Bisiklet vadisinde yapılacak. İlimizden 17 sporcu ile şampiyonada yer alacağız. Bu müsabakalarda 5-6 sporcumuzdan derece beklemekteyiz. Dereceye giren sporcularımızdan Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan ekibin içerisinde 3-4 sporcumuzun olmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah ilimize derecelerle döneceğiz.” ifadesinde bulundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Sakarya’da düzenlenecek olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek olan bisiklet takımına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
  1. doğa

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