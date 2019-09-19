Kayserigaz’ın Genel Müdürü Dinçer Akbaba oldu

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding AŞ iştiraklerinden Kayserigaz’ın Genel Müdürlüğü’ne Dinçer Akbaba getirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akbaba, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı. Akbaba’nın otomotiv sektöründe başlayan kariyer hayatı başarılarla dolu. 2010 yılında girdiği enerji sektöründe takım liderliğinden santral müdürlüğüne kadar üretim aşamalarının her alanında çalışan Akbaba, son olarak Petkim’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. Akbaba, 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Kayserigaz Genel Müdürü olarak görevine devam edecek. 4 bin 829 kilometrenin üzerinde bir şebeke büyüklüğüne ve yıllık 550 milyon metreküpün üzerinde bir gaz hacmine ulaşan Kayserigaz 2003’ten beri faaliyette.