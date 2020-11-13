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Aktüel Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:36:40 -
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere yardım

KAYSERİ (AA) - Kayseri Müftülüğü koordinesinde hayırseverlerin katkısıyla toplanan bir tır yardım malzemesi İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında toplanan yardımların bir otoparkta gerçekleştirilen uğurlama töreninde, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri sürenlere de acil şifalar diledi.

Güven, yardım tırında 2 bin gıda kolisi bulunduğunu, kolilerde bir evin acil ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Güven, "Devletimizin çeşitli kurum ve kuruluşlarının İzmir'deki vatandaşlarımıza olan yardımları sürüyor. Bizler de çam sakızı çoban armağanı bir katkımız olsun istedik. Aslında hem devletimizin hem de yurt dışından millet varlığımızın bulunduğu ülkelerden, dost Müslüman topluluklardan İzmir'imize yardım akıyor. Belki bizim bu gönderdiğimiz yardım çok büyük değil ancak bir farkındalık oluşturmak için önemli." ifadesini kullandı.

Güven, yardım tırındaki kolilerin TDV yöneticilerince öncelikle çadır kentte bulunan vatandaşlara ve geçici yerlerde barınanlara ulaştırılacağını aktardı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yardım tırı İzmir'e uğurlandı.



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