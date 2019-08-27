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Kayseri’den 10 yardım tırı, dualarla uğurlandı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından sınır ötesindeki Suriyeliler için ‘Yükümüz Kardeşlik’ sloganıyla toplanan gıda maddelerini taşıyan 10 tır, dualarla uğurlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:31
Kayseri’den 10 yardım tırı, dualarla uğurlandı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından sınır ötesindeki Suriyeliler için ‘Yükümüz Kardeşlik’ sloganıyla toplanan gıda maddelerini taşıyan 10 tır, dualarla uğurlandı.


Yardım tırlarını uğurlama programında konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri’den Suriye’ye yönelik gönderilen bugünkü 10 tır ile birlikte toplam yardım tırlarının sayısının 518’e ulaştığını söyledi. Müftü Güven, “Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak 2016 yılının mart ayından bu tarafa yaklaşık 3 buçuk yıldır her ay Kayserimizden ihtiyaç sahibi olan sınır ötesindeki mağdur, muhtaç ve mazlum kardeşlerimize, yardım gönderiyoruz. Bizler özellikle bölgede bulunan Türkiye Diyanet Vakfımızın fırınlarında ekmek olup, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına sıcak ekmek olarak konulacak bir gıda maddesi olan un gönderiyoruz. Ayrıca bunun yanında zaman zaman ihtiyaç malzemeleri de gönderiyoruz. Diğer gıda maddeleri de gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.


Eylül ayında da öğrenciler için kırtasiye malzemeleri için yardım kampanyası düzenleyeceklerini kaydeden İl Müftüsü Şahin Güven, “Hepinizin bildiği üzere önümüzdeki ay ülkemizde de okullarımız açılacak. Yine Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla askerlerimizin terörden temizlemiş olduğu bölgelerde ikamet etmekte olan o mülteci kardeşlerimizin çocukları da Milli Eğitimin açmış olduğu okullarda öğrenim görecekler. Bu öğrencilere de gelecek ay içerisinde inşallah kırtasiye ve okul malzemeleri göndermek istiyoruz. Bu bağlamda siz basın mensuplarının da aracılığıyla bütün hayırseverlerimize seslenmek istiyorum. Bölgede ikamet etmekte olan, terörden arındırılmış olan bölgedeki çocuklarımızın da okullu olabilmesi ve onların da okullarında eğitim alabilmeleri için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizin destekleriyle bölgedeki okullarımızın hem kırtasiye malzemelerini, hem de oradaki öğrencilerimizin giyim kuşamlarını, formalarını Kayserimizden göndermek istiyoruz. Eylül ayının 2. haftasında Kayserimizden göndereceğimiz bu yardımlara bütün halkımızın desteğini bekliyoruz. Bir tane çocuğumuzun kırtasiye malzemelerini alıp, okul çantasını doldurarak gönderebilirsek o çocuklarımızın eğitimli birer insan olmalarını sağlayabiliriz. Özellikle ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin ve terör şebekelerinin eline oradaki yetişmekte olan gençleri terk etmemiş oluruz” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından dua edildi ve gıda maddelerini taşıyan tırlar uğurlandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:31
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