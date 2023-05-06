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Siyaset Kayseri'deki tarihi kalabalık havadan görüntülendi! Erdoğan böyle teşekkür etti
Siyaset

Kayseri'deki tarihi kalabalık havadan görüntülendi! Erdoğan böyle teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2023-05-06 20:29:00 - 2023-05-06 20:31:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde tarihi bir kalabalık yaşandı.

Kayseri'de Erdoğan'ı yalnız bırakmayan vatandaşların doldurduğu miting alanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge tarihi katılım gösteren Kayserililere Twitter hesabından teşekkür etti:

Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Teşekkürler Kayseri!


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