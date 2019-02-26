0553 313 94 23

Kayseri’de yüzde 15-20 arası kararsızlar var

31 Mart Yerel Seçimlerinden çok iyi sonuçlar beklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, "Kayseri’de değişimi isteyenler bize oy verecek" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 12:38
Kayseri’de yüzde 15-20 arası kararsızlar var

31 Mart Yerel Seçimlerinden çok iyi sonuçlar beklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, "Kayseri’de değişimi isteyenler bize oy verecek" dedi.


Kayseri’de anket şirketlerinin açıklamalarına göre, yüzde 15 ila 20 civarında kararsız seçmenin yanı sıra mevcut başkanları desteklemeyen yüzde 15’lik bir kesim olduğunu kaydeden Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, "Kararsız seçmen Saadet Partisi diyor. Bunu sahada açık bir şekilde görüyoruz. AKP ve MHP seçmenine göre 31 Mart seçimlerinde önlerine konulan tablo hiç güzel değil. İnşallah bu seçimlerde dayatma ittifak listelerinin oluşturduğu rahatsız kesim bizim projelerimizi ve adaylarımızı destekleyecek. Vatandaşımızla yaptığımız sohbetlerde bunu görüyoruz. Dürüst Olmak Gerekirse seçmenle daha önce bugüne kadar hiç hissetmediğimiz sıcak hava oluştu. Saadet partisi önümüzdeki süreçte en çok oyu alacak olan tek partidir” diye konuştu.


Bu tür mitingler 30 yıl öncesinde kaldı


Kayseri’de adaletten yoksun bir seçim süreci yaşadıklarını ifade eden Mahmut Arıkan, “Haftasonu Sayın Cumhurbaşkanı ilimizde partisinin düzenlemiş olduğu mitinge katıldı. Meydan mitingleri 30 yıl öncesinin propaganda yöntemi olarak geçmişte kaldı. Bu tür mitinglerle yolların kapatılması ve güvenlik önlemleri altında yapılan kısıtlamalar neticesinde evinde vatandaş, iş yerlerinde ise esnaf mağdur ediliyor. Bu mağduriyetlerin yanı sıra miting alanlarının hazırlanması ve mitinge katılacakların güvenliğinin sağlanması için yapılan harcamalarda bir israfın önünü açmakta. Siyasi partilerimizin seçim propagandaları yaparken teknolojinin hızla ilerlediği günümüze yeniliklere açık olması gerekir. Avrupa da ABD’de seçim çalışmalarına bakıldığında bu tür büyük organizasyonlar yerine TV’lerde açık oturum veya ağırlıklı olarak sahada vatandaşa dokunan ziyaretlerle, gezilerle ve sosyal medya üzerinden çalışmalarını yürüttüklerini görmekteyiz. Tüm siyasilerimize tavsiyem israfın önüne geçmek adına bu organizasyonlardan ziyade TV açık oturumlarında karşılıklı olarak projelerimizi konuşmaktır. Dürüst Olmak gerekirse kamu imkânları düşünüldüğünde adaletten yoksun bir seçim süreci yaşadığımızı da belirtmeden geçemeyeceğim. Belediyelerin tüm imkânları mevcut başkanların emrindedir. ” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile 125 gram metamfetamin ele geçirildi
    1. Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile..
    2. DG Sivasspor, Bursaspor maçı..
    3. Başkan Asya, yeni dönem hedeflerini..
    4. FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye..
    5. Asım Balcı'dan engellilere uzanan..
    6. Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat..
    7. Daha iyi bir araç içi deneyimi için..
    8. Hatalı araç parklarına anında müdahale..
    9. Harput kalesinde intihar girişimi 3..
    10. Yuvalar leylekleri bekliyor
    11. Adıyaman’da temizlik seferberliği
    12. Vali Seymenoğlu’ndan bağımlılıkla..
    13. FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu
    16. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    17. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    18. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    19. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    20. Beykoz’da işyeri deposunun çatısı,..
    21. Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman..
    22. Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri..
    23. Üniversitede“Sıfır Atık Projesi”..
    24. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    25. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    26. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    27. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    28. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    29. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    30. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!