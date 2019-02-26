Kayseri’de yüzde 15-20 arası kararsızlar var

31 Mart Yerel Seçimlerinden çok iyi sonuçlar beklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, "Kayseri’de değişimi isteyenler bize oy verecek" dedi.

Kayseri’de anket şirketlerinin açıklamalarına göre, yüzde 15 ila 20 civarında kararsız seçmenin yanı sıra mevcut başkanları desteklemeyen yüzde 15’lik bir kesim olduğunu kaydeden Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, "Kararsız seçmen Saadet Partisi diyor. Bunu sahada açık bir şekilde görüyoruz. AKP ve MHP seçmenine göre 31 Mart seçimlerinde önlerine konulan tablo hiç güzel değil. İnşallah bu seçimlerde dayatma ittifak listelerinin oluşturduğu rahatsız kesim bizim projelerimizi ve adaylarımızı destekleyecek. Vatandaşımızla yaptığımız sohbetlerde bunu görüyoruz. Dürüst Olmak Gerekirse seçmenle daha önce bugüne kadar hiç hissetmediğimiz sıcak hava oluştu. Saadet partisi önümüzdeki süreçte en çok oyu alacak olan tek partidir” diye konuştu.

Bu tür mitingler 30 yıl öncesinde kaldı

Kayseri’de adaletten yoksun bir seçim süreci yaşadıklarını ifade eden Mahmut Arıkan, “Haftasonu Sayın Cumhurbaşkanı ilimizde partisinin düzenlemiş olduğu mitinge katıldı. Meydan mitingleri 30 yıl öncesinin propaganda yöntemi olarak geçmişte kaldı. Bu tür mitinglerle yolların kapatılması ve güvenlik önlemleri altında yapılan kısıtlamalar neticesinde evinde vatandaş, iş yerlerinde ise esnaf mağdur ediliyor. Bu mağduriyetlerin yanı sıra miting alanlarının hazırlanması ve mitinge katılacakların güvenliğinin sağlanması için yapılan harcamalarda bir israfın önünü açmakta. Siyasi partilerimizin seçim propagandaları yaparken teknolojinin hızla ilerlediği günümüze yeniliklere açık olması gerekir. Avrupa da ABD’de seçim çalışmalarına bakıldığında bu tür büyük organizasyonlar yerine TV’lerde açık oturum veya ağırlıklı olarak sahada vatandaşa dokunan ziyaretlerle, gezilerle ve sosyal medya üzerinden çalışmalarını yürüttüklerini görmekteyiz. Tüm siyasilerimize tavsiyem israfın önüne geçmek adına bu organizasyonlardan ziyade TV açık oturumlarında karşılıklı olarak projelerimizi konuşmaktır. Dürüst Olmak gerekirse kamu imkânları düşünüldüğünde adaletten yoksun bir seçim süreci yaşadığımızı da belirtmeden geçemeyeceğim. Belediyelerin tüm imkânları mevcut başkanların emrindedir. ” dedi.