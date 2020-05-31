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Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:29:31 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kocasinan Bulvarı'nda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki A.K. ile B.A'nın üst aramasında 110 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu, şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların A.D. ile kaldıkları otelde yapılan aramada da 16 gram sentetik uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi, bu kişi de yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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