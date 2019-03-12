0553 313 94 23

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Kayseri'de polis tarafından yapılan aramada yolcu otobüsünde valiz içinde 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Mart 2019 Salı 18:45
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste, narkotik köpaği 'Jack' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bagajda valiz içinde piyasa değeri 350 bin TL olduğu öğrenilen 985 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valiz sahibi olan ve 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen Veli C. ile uyuşturucuyu teslim alacağı iddia edilen S.P. (50) ve M.K. (38) gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucunun nakledilmesi' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:45
  1. Kayseri
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. tutuklama
  4. Metamfetamin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı
    1. Hafif ticari araç, otomobille..
    2. Hastane bahçesinde görülmemiş ticaret!..
    3. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    4. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    5. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    6. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    7. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    8. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    9. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    10. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    11. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    13. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    14. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    15. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    16. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    17. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    18. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    19. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    20. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    21. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    22. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    23. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    24. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    25. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    26. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    27. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    28. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    29. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    30. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü