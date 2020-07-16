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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:50:30 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.A, R.D. ve M.E'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolu kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1383 gram plaka esrar, 3 bin 885 captagon hap, 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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