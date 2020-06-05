Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda A.D., E.A. ve Y.D.’nin üst, ev ve araçlarındaki arama sonucunda; 13 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai olmak üzere toplam 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., E.A. ve Y.D. gözaltına alınırken, yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.