Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi Mevsim Caddesi’nde 38 TH 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 21 yaşındaki U.D. ve yanında bulunan 17 yaşındaki B.G. yaralandı.

Yaralanan iki kişi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.