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Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda devleti ve vatandaşları zarara uğratan 5 kişi yakalandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:15
Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran 15'e yakın vatandaş, kendilerinin tefecilik yöntemiyle dolandırıldıklarını, konut satışı altında çek ve senet alındığını veya satın aldıkları evlerin ipotek yapıldığını ileri sürdü. İhbarlar sonrası alınan izinle iletişimin dinlenmesi sonucu Kayseri'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yapan D.Y. Y., F.Y., İ.O., İ.D. ve N.İ.'nin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Bu arada şüphelilerden N.İ.'nin evinde 'Beretta' marka bir tabanca ile mermi de ele geçirildi. Tefecilik suçunu işledikleri ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındıktan sonra şikayetçi sayısının 60'a ulaştığı, 5 kişinin nöbetçi mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:15
  1. Kayseri
  2. Tefecilik operasyonu

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