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Aktüel Kayseri'de tamirdeki otomobilin LPG deposundan sızan gaz patladı: 3 yaralı
Aktüel

Kayseri'de tamirdeki otomobilin LPG deposundan sızan gaz patladı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:07:18 -
Kayseri'de tamirdeki otomobilin LPG deposundan sızan gaz patladı: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposundan sızan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde İlhan Yayan ile oğlu Fahri Cihan Yayan'a ait oto tamirhanesinde, Durmuş Kasap'a ait 38 F 2607 plakalı otomobilin LPG deposunun şamandırasının değiştirilmesi sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlhan ve Fahri Cihan Yayan ile Durmuş Kasap, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yetkililer, LPG deposundan sızan gazın, iş yerinde yanan sobanın etkisiyle patlamış olabileceğini belirti.

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