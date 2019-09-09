Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor

Türkiye’de zincir eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren Simya Koleji, Kayseri’de eğitim hayatına başladı.

Türkiye genelinde 40’dan fazla kurumu bulunan Simya Eğitim Kurumları, zincirine bir yeni okul daha katarak Kayseri’de eğitim hayatına başladı. Toplam 960 öğrenci kapasiteli, karma ve hazırlık eğitim olarak 2 farklı sistemle öğrencilerine eğitim veren okulda, 40’dan fazla derslik, 7 adet atölye ve laboratuarlar mevcut.

Simya Koleji’nin hazırlığın temellerini atan bir anlayış ile eğitim verdiğini ve velilerin bilgi almaları için kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Kayseri Simya Koleji Genel Koordinatörü Muhammed Ali Çağır, “Kayseri Simya Koleji 8 öğretmenin ortak kuruluşudur. Bu işin mutfağından geçmiş eğitimci arkadaşların bir araya gelerek, güç birliği ile kurulan bir okuldur. Okulumuz bünyesinde öğrenci kontenjan sayımız 960 kişi fakat bu sene biz kayıtlarımızda 400-450 civarında bir sayıya ulaştık. Okulumuzda 40’a yakın dersliklerimiz var, ahşap, el işlemesi, mozaik, fabl, görsel sanatlar, müzik, eğlenceli deneyler atölyesi, fen laboratuarları, konferans salonları şeklinde sınıflarımız var. Simya’nın eğirim sisteminden bahsedecek olursak, net bir çizgisi var. Bu çizgi akademik başarı odaklı bir çizgidir. Kayseri Simya Koleji, ortaokul ve lise üzerine kurulan bir okul. Önümüzdeki yıllarda bura hariç başka bir binada çocuk üniversitesi ve ilkokul açmayı da düşünüyoruz. Ortaokul ve lisede 2 farklı yol izleniyor bu sistem içerisinde. 5 ve 6. ve 9-10. sınıflarda karma eğitim sistemi kullanılıyor, 7-8 ve 11-12. sınıflarda ise tamamen hazırlık eğitim sistemi içermektedir. Hazırlık eğitimi deyince aklımıza akşam etütleri, gece kampları şeklinde çocukları sıkı bir eğitime alacak şekilde yoğunlaştırılmış akademik ders kampları içeriği geliyor. Karma eğitim sisteminin ise Simya’da karşılığı şudur, özel okulculuk ve hazırlığın temelini atan okul olarak adlandırıyoruz. Özel okul deyince aklımıza İngilizce ders saatleri yoğunlaştırılmış, atölye derslerinde çocuklarımızın eğlenerek ve el becerilerini kazanarak öğrenme gibi derslerle yoğunlaştırılmış eğitim sistemimiz var. Başta Kayseri olmak üzere, tüm Türkiye’deki öğrenci ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Buradan da tüm velilere seslenmek istiyorum, Simya Koleji’nin farklı eğitim anlayışı ile mutlaka tanışın. Milli Eğitim Bakanımıza, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüz ve teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.