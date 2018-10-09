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Kayseri'de silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 22:22
Kayseri'de silahlı kavga: 3 kişi yaralı

Kimliği belirsiz bir kişi ile Alparslan  Dalkılıç, Sezgin Parlak ve Yalçın Çevik arasında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler  Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir inşaatta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği tabancayı  çeken saldırgan, Dalkılıç, Parlak ve Çevik'i yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere  kaldırılırken, zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:22
  1. Aydın
  2. kavga

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