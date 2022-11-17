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Yerel Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 11:34:00 -
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İlçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö. ve O.A ile M.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. yanında bulunan tabancayla M.A.’yı yaralarken, kavgada A.Ö. ile O.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, A.Ö. tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Ö. gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için Sarız’a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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