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Gündem Kayseri'de silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı
Gündem

Kayseri'de silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı

2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Eski Sanayi Mahallesi 3. Cadde'de çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 04:55:00 -
Kayseri'de silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Eski Sanayi Mahallesi 3. Cadde'deki bir mobilya dükkanında meydana gelen olayda 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, pompalı tüfekle açılan ateş sebebiyle 4 kişi silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.

Silahla yaralananlar kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne ulaşmayı başaran yaralılar F.B, S.K, A.M. ve İ.M.A'nın durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu açıklandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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