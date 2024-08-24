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Gündem Kayseri'de sel ve heyelan
Gündem

Kayseri'de sel ve heyelan

Yeniakit Publisher
2024-08-24 23:55:00 -
Kayseri'de sel ve heyelan

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

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