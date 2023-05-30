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Gündem Kayseri'de rezil olay: Kız çocuğunu alkol masasında oynattılar
Gündem

Kayseri'de rezil olay: Kız çocuğunu alkol masasında oynattılar

Yeniakit Publisher
2023-05-30 15:48:00 -
Kayseri'de rezil olay: Kız çocuğunu alkol masasında oynattılar

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.

O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.

Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

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