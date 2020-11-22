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Aktüel Kayseri'de polise ateş eden uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Kayseri'de polise ateş eden uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:23:59 -
Kayseri'de polise ateş eden uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, kaçmaya çalışırken ayağı kırılınca polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Aracında uyuşturucu bulunan zanlı, Bozantı Caddesi'nde kendisini durdurmak isteyen polisten kaçmaya başladı.

Uğurevler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren şüpheli, hafif ticari aracını kaldırıma çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

Kaçarken tabancayla ateş eden şüpheliye, polis de havaya ateş ederek karşılık verdi. Polisten kaçarken ayağını kıran zanlı, kendisini takip eden ekiplerce yakalandı.

Şüpheli Y.C, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


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