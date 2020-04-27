Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi
Kocasinan'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarında Eren Gürpınar yönetimindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
3 kişi yaralandı
Kazanın etkisiyle devrilen ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Çalıkıran, İbrahim Çürük ve sürücü Eren Gürpınar yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Sağlık durumları iyi olan yaralıları İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli hastanede ziyaret etti. Benli, sağlık personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.