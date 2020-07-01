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Aktüel

Kayseri'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 04:21:15 -
Kayseri'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caner Ülger (26) yönetimindeki 38 FZ 153 plakalı otomobil, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 7501 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Suat Ayvaz hayatını kaybetti, sürücü Ülger ise yaralandı.

Ülger, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ayvaz'ın cenazesi ise incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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